Gobierno investiga si alerta SAE se aplicó correctamente en Lirquén y sectores rurales: “Hay zonas donde la señal simplemente no existe”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó críticas por alertas que no llegaron a tiempo o se recibieron fuera de zona. Reconoció que en sectores rurales hay cobertura inestable o inexistente y afirmó que, una vez que baje el riesgo, se revisará si los planes de evacuación se ejecutaron como correspondía en la localidad más golpeada.

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió este lunes en un punto de prensa tras el COGRID a las críticas por la efectividad de la Alerta SAE, sistema que se utiliza para ordenar evacuaciones en zonas de riesgo.

Consultado por testimonios de personas que afirmaron no recibir los mensajes o recibir alertas que no correspondían a su ubicación, Elizalde sostuvo que el SAE no opera como única vía de aviso y profundizó que existen zonas donde la señal de telefonía no se mantiene de forma permanente o, derechamente, no existe.

Qué dijo el Gobierno sobre el SAE en zonas con señal intermitente

Elizalde explicó que, ante eventuales problemas de conectividad, el despliegue territorial cobra un rol clave. Según indicó, además del envío de alertas, funcionarios de Carabineros, Fuerzas Armadas, Bomberos, Conaf y Senapred recorren sectores para advertir directamente a la población cuando corresponde evacuar.

“Sobre todo en zonas rurales (…) hay zonas donde existe señal que no es permanente o incluso simplemente no existe señal”, sostuvo el ministro, al argumentar por qué el operativo contempla patrullajes y avisos presenciales junto con los mensajes del SAE.

En esa línea, reforzó el llamado a acatar instrucciones de la autoridad, tanto por alertas telefónicas como por indicaciones en terreno. “El llamado es (…) que le hagan caso a las autoridades para realizar las evacuaciones correspondientes”, afirmó.

Ante la consulta por críticas vinculadas a la evacuación en Lirquén, Elizalde recordó que los planes de evacuación se elaboran en los territorios y que la responsabilidad recae en los municipios, en coordinación con Senapred. Añadió que, una vez que se controle el peligro, se revisará el caso para determinar si existía un plan, si estaba bien diseñado y si se aplicó como correspondía.

“Se indicó que las personas se desplazaron a la plaza, pero eso no obsta que (…) se proceda a hacer toda la investigación correspondiente respecto de si se aplicó o no el plan como correspondía. Primero, si había plan, si el plan estaba bien elaborado y si se aplicó como correspondía”, señaló.