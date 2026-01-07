País región de ñuble

Alerta Roja en la Región de Ñuble por calor extremo: Se pronostican temperaturas de hasta 34° C

Por Valentina Sánchez Cárdenas

07.01.2026 / 10:21

Senapred aconsejó a la población tener especial atención en la población más vulnerable, quienes "deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación".

Senapred informó que la Región de Ñuble se encuentra con Alerta Roja debido al pronóstico de calor extremo para esta semana.

Esto, de acuerdo a información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que emitió un aviso por altas temperaturas en la región.

El fenómeno se dará entre este miércoles 7 y el sábado 10 de enero en la Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

Se pronostican temperaturas entre 30 y 34° C.

En consideración a dichos antecedentes “y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, la Dirección Regional de Senapred declara Alerta Roja Regional por calor extremo, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

Con la declaración de la Alerta “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”.

Senapred recomendó a la ciudadanía “protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación”.

