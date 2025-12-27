Cómo protegerse del calor extremo en O’Higgins: Lo que debes saber tras la declaración de Alerta Roja

Desde la hidratación obligatoria hasta la restricción de actividades al aire libre, estas son las medidas impuestas por SENAPRED ante el riesgo de golpe de calor.

En un cierre de año marcado por condiciones climáticas críticas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ha declarado Alerta Roja para la Región de O’Higgins, en la zona central de Chile.

La medida responde a un evento de temperaturas extremas que amenaza con extenderse hasta los primeros días de enero, según los informes técnicos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La determinación administrativa, tomada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, activa de manera inmediata todos los recursos del Estado para monitorear y mitigar los riesgos derivados del estrés térmico.

De acuerdo con la Alerta Meteorológica AA109 y el Aviso A498-1, el fenómeno no dará tregua a ninguna zona geográfica de la región.

Se espera que los termómetros alcancen sus picos más altos entre el 29 y el 31 de diciembre, aunque el aviso para la zona costera se mantendrá vigente hasta el 1 de enero.

Las proyecciones térmicas son alarmantes para la zona:

Valles y Precordillera: Máximas que podrían escalar hasta los 36°C.

Cordillera de la Costa: Temperaturas situadas entre los 34°C y 36°C.

Litoral: Máximas de hasta 27°C, niveles inusuales para la franja costera.

Respuesta del Sistema de Emergencias

La declaración de Alerta Roja no es solo una advertencia, sino una herramienta de gestión que permite “el reforzamiento del monitoreo y la activación de todos los recursos disponibles, con el fin de enfrentar de manera oportuna los riesgos asociados a la severidad y extensión del fenómeno”, según informó oficialmente SENAPRED.

Las autoridades han hecho hincapié en que este despliegue busca resguardar la seguridad de la población civil, con especial atención en sectores donde el calor podría comprometer infraestructuras críticas o servicios básicos.

Frente a lo que se perfila como una de las olas de calor más intensas del periodo estival, los organismos de salud y emergencia instan a la ciudadanía a seguir estrictos protocolos de cuidado:

Cómo protegerse del calor extremo en O’Higgins: Lo que debes saber tras la declaración de Alerta Roja. Beber agua de manera constante, independientemente de la sensación de sed.

Evitar la exposición directa: Se recomienda no permanecer bajo el sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, periodo de máxima radiación UV.

Protección de población vulnerable: Vigilar estrechamente a niños, adultos mayores, personas con patologías crónicas y mascotas.

Desde el organismo técnico indicaron que “el seguimiento del evento se mantendrá de forma permanente”, advirtiendo que el calor extremo no solo afecta la salud humana, sino que genera un escenario propicio para el estrés hídrico y el aumento de emergencias forestales.

La Alerta Roja permanecerá vigente hasta que las condiciones meteorológicas permitan un descenso seguro de las temperaturas y se minimicen los riesgos para la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.