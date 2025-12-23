Declaran alerta roja en Litueche por incendio y ordenan evacuaciones preventivas en sectores de Pueblo Hundido y El Naranjal

También se reportaron cortes en el suministro eléctrico en sectores cercanos al siniestro, situación que está siendo monitoreada por las autoridades.

Las autoridades activaron este martes una alerta roja para la comuna de Litueche, Región de O’Higgins, debido a un incendio forestal que avanza en los sectores de Pueblo Hundido y El Naranjal, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Como parte de las medidas de resguardo, se ordenó la evacuación preventiva de la población a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), con el objetivo de sacar a los residentes de las zonas de riesgo en el menor tiempo posible.

También se reportaron cortes en el suministro eléctrico en sectores cercanos al incendio, situación que está siendo monitoreada por las autoridades, recogió Radio Biobío.

Senapred explicó que la alerta roja permite reforzar el despliegue de recursos y mantener una coordinación permanente entre los equipos de emergencia, mientras se evalúa la evolución del siniestro.

El llamado a la comunidad es a seguir las instrucciones oficiales y evacuar con calma, priorizando la seguridad personal.