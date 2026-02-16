Mantienen alerta roja en Linares por incendio forestal que ya ha consumido 522 hectáreas

En el lugar trabajan una brigada terrestre, dos técnicos, dos helicópteros y dos operadores de motobomba.

La Corporación Nacional Forestal y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron este lunes que se mantiene la alerta roja en la comuna de Linares debido al incendio forestal denominado “Cajón de Pejerrey”.

La medida se encuentra vigente desde el pasado 12 de febrero y el siniestro ya ha consumido una superficie estimada de 522 hectáreas.

De acuerdo con el reporte técnico entregado por Corporación Nacional Forestal (Conaf), en el lugar trabajan una brigada terrestre, dos técnicos, dos helicópteros y dos operadores de motobomba, con el objetivo de contener el avance del fuego.

El siniestro se desarrolla al interior de un Área Protegida (ASP y privada), lo que aumenta la preocupación por el impacto ambiental en la zona.