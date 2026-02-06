Alerta roja en La Araucanía: Senapred emite alerta por incendio forestal en la zona

Para agilizar la evacuación, el servicio emitió la alerta a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la Región de La Araucanía debido al incendio forestal denominado “Quentro”, que ya ha consumido 15 hectáreas.

Según información preliminar de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de Senapred, el incendio se encuentra cercano a sectores poblados, por lo que Bomberos ya se encuentra en el lugar combatiendo las llamas.

Senapred informó que la alerta roja rige para la comuna de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía.

Además, detalló que las autoridades han desplegado diversos recursos en la zona para enfrentar el siniestro: cinco brigadas de Conaf, un técnico y dos helicópteros, los cuales están apoyando a Bomberos de Chile en las labores de control del incendio.

#SENAPREDAraucanía Se declara Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/aCAOEwgSI8 pic.twitter.com/5Rut8kNO9h — SENAPRED (@Senapred) February 6, 2026

Senapred advierte de altas temperaturas en la Región de La Araucanía

El organismo advirtió que durante los siguientes días se mantendrán altas temperaturas en la región, pronóstico que genera alarma en las autoridades por las condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.

El Director Regional de Senapred de La Araucanía, Ian Gorayeb, llamó a evitar el uso de fuego durante el fin de semana e informó que en caso de presenciar un incendio, debes llamar rápidamente a la Conaf para informar del foco y la dirección del siniestro.