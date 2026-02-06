País senapred

Alerta roja en La Araucanía: Senapred emite alerta por incendio forestal en la zona

Por Constanza Zambrano

06.02.2026 / 21:07

{alt}

Para agilizar la evacuación, el servicio emitió la alerta a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la Región de La Araucanía debido al incendio forestal denominado “Quentro”, que ya ha consumido 15 hectáreas.

Según información preliminar de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de Senapred, el incendio se encuentra cercano a sectores poblados, por lo que Bomberos ya se encuentra en el lugar combatiendo las llamas.

Senapred informó que la alerta roja rige para la comuna de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía.

Además, detalló que las autoridades han desplegado diversos recursos en la zona para enfrentar el siniestro: cinco brigadas de Conaf, un técnico y dos helicópteros, los cuales están apoyando a Bomberos de Chile en las labores de control del incendio.

 

Senapred advierte de altas temperaturas en la Región de La Araucanía

El organismo advirtió que durante los siguientes días se mantendrán altas temperaturas en la región, pronóstico que genera alarma en las autoridades por las condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.

El Director Regional de Senapred de La Araucanía, Ian Gorayeb, llamó a evitar el uso de fuego durante el fin de semana e informó que en caso de presenciar un incendio, debes llamar rápidamente a la Conaf para informar del foco y la dirección del siniestro.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN "No es lo esperado": Las críticas del alcalde White a la Ley de Seguridad Municipal
Alerta roja en La Araucanía: Senapred emite alerta por incendio forestal en la zona
¿A qué hora juega Chile por Copa Davis contra Serbia? Revisa dónde y cuándo ver
Juegos Olímpicos de Invierno: Quiénes son los 3 chilenos que representarán a Chile y cuándo compiten
Naveillán y críticas de Labbé a directiva del PNL: "Tus opiniones tienes que manejarlas al interior del partido y no por la prensa"
Gobierno declaró humedal urbano la extensión del Río Mapocho desde Lo Barnechea a Padre Hurtado