Alerta por tormentas eléctricas en la zona centro: Revisa las regiones afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó este jueves sobre el desarrollo de tormentas eléctricas en la zona central del país.

Con el paso del sistema frontal y la llegada de las precipitaciones de esta semana, la DMC señaló que al menos cuatro regiones de la zona centro se verán afectadas por este evento meteorológico.

Incluso, la entidad advirtió que las tormentas eléctricas podrían venir acompañadas de caída de granizo y fuertes rachas de viento locales.

De esta forma, explicaron en la alerta que las tormentas se producirían desde la tarde de este jueves hasta la noche.

¿En qué regiones habrá tormentas eléctricas?

Región de Valparaíso: precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana: valle y precordillera.

Región de O’Higgins: valle y precordillera.

Región del Maule: valle y precordillera.

Las intensas precipitaciones registradas durante estos primeros días de octubre han alcanzado niveles históricos para el mes en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

De acuerdo con la DMC, la Región de Valparaíso acumuló 74,8 milímetros de agua y la capital del país, 149,2 milímetros, según lo registrado hasta el miércoles 7 de octubre.