Alerta por fragata portuguesa: Autoridad sanitaria prohíbe baño en playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo

La medida, de carácter temporal, se mantendrá vigente hasta que la autoridad sanitaria confirme que no existe riesgo para la población.

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso decretó la prohibición de baño en las playas de las comunas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo por la presencia de la fragata portuguesa.

La medida, que es de carácter temporal, afecta a los balnearios de las tres comunas de la provincia de San Antonio y se mantendrá vigente hasta que la autoridad confirme que no existe riesgo para la población.

Desde la Capitanía de Puerto de Algarrobo, el jefe del Departamento de Intereses Marítimos, sargento segundo Juan Vásquez, sostuvo que “Ayer (viernes) se recibió un llamado desde El Tabo informando la aparición de fragatas portuguesas en las playas de San Carlos, playa chica Las Cruces y Playa Blancas (…) Ante ello, nos comunicamos con la Seremi, quien hoy emitió una resolución en la cual prohíbe el baño en dichas playas”.

En esta línea, el seremi de Salud (s), Carlos Zamora, detalló que la decisión se adoptó tras la notificación de la autoridad marítima. “Fuimos notificados por la Capitanía de Puerto de San Antonio sobre la presencia de ejemplares de Fragata Portuguesa en playas de las tres comunas, por lo que como Autoridad Sanitaria dictamos una prohibición temporal de baño y actividades recreativas para Cartagena, El Tabo y Santo Domingo; la que se mantendrá hasta que verifiquemos que no existe riesgo para la comunidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Cartagena (@municartagenachile)

¿Qué hacer ante una picadura de fragata portuguesa?

Desde el Ministerio de Salud indicaron que “al contacto con la piel, los tentáculos de la fragata portuguesa generan serios daños en la salud, ya sea con ejemplares vivos o muertos”;

Tendrás un dolor intenso (como una quemadura) y enrojecimiento.

Debes lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada.

Retirar los restos de tentáculos, si son visibles, raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad.

No aplicar agua dulce, ni frotar o rascar la piel con arena o toallas.

Si dispones de vinagre blanco doméstico, puedes usarlo sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre esta.

Se debe evitar utilizar alcohol, orina, agua potable, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón o protector solar, ya que esto podría aumentar la gravedad de la picadura.