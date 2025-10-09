País Planchón Peteroa

Alerta en la Región del Maule: Registran pulso de cenizas en el volcán Planchón-Peteroa

Por CNN Chile

09.10.2025 / 16:18

La información preliminar da cuenta que el pulso causó la elevación de cenizas y gases hasta en 1 kilómetro de altura.

Durante horas de la tarde de este jueves se registró un pulso de cenizas en el complejo volcánico Planchón-Peteroa, en la Región del Maule.

La Red Geocientífica de Chile aseguró que lo ocurrido fue una “situación esperada para su nivel de alerta amarilla”.

Por otro lado, desde el Sernageomín han advertido una evolución sostenida en la actividad externa e interna del macizo.

“Desde el punto de vista sísmico, persiste el registro continuo de señales asociadas a dinámica de fluidos en niveles someros, destacando la ocurrencia de una señal tipo tremor de origen profundo. Este último fenómeno sugiere la inyección de nuevos pulsos de material magmático desde sectores profundos, los cuales estarían promoviendo una mayor respuesta del sistema hidrotermal somero, coherente con la actividad superficial observada actualmente”, indicaron en un reporte emitido este miércoles.

 

 

