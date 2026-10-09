Alerta en Isla de Pascua tras terremoto en Panamá: Senapred pide “abandonar zona da playa” en Rapa Nui por posible tsunami

Durante la tarde de este viernes, un terremoto de magnitud 8,0 sacudió Panamá. Según los datos publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 14:56 horas de Chile y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba.

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, luego de una evaluación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), se estableció estado de precaución para Isla de Pascua ante la amenaza de tsunami.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que “se ha declarado estado de precaución para Isla de Pascua, es decir, hay que abandonar la zona de playa en el momento en que Senapred junto con SHOA lo determinen. Se está trabajando en la elaboración de la alerta amarilla y monitoreando el resto de la costa”.

De acuerdo con un boletín del SHOA emitido a las 14:56 horas, la hora estimada de arribo del tsunami a Isla de Pascua es a las 22:41 horas de este viernes, mientras que en horario insular corresponde a las 20:41 horas.

El organismo también advirtió que un tsunami puede prolongarse durante varias horas y que la primera ola no necesariamente es la más destructiva. Además, señaló que sus efectos pueden amplificarse en bahías cerradas y generar fuertes corrientes en puertos, caletas, estuarios y ríos.