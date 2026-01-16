País salud

Alerta ante ola de calor: ¿Cómo saber si estoy deshidratado y qué hacer?

Por CNN Chile

16.01.2026 / 11:11

En medio de las altas temperaturas pronosticas para sietes regiones de la zona central este fin de semana, las autoridades llaman a extremar el autocuidado.

En pleno verano y con un aviso meteorológico por altas temperaturas emitido para este fin de semana en siete regiones de la zona central, entre ellas la Metropolitana, las autoridades llaman a extremar el autocuidado.

Una de las principales preocupaciones en estos episodios de calor es la deshidratación, una condición que se vuelve más riesgosa cuando no se reconoce a tiempo. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero los grupos más vulnerables son los niños, niñas y adultos mayores.

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere y no cuenta con el agua suficiente para cumplir sus funciones normales. En jornadas calurosas, especialmente si se realiza actividad física intensa o se permanece mucho tiempo al sol, el riesgo aumenta.

¿Cómo saber si estoy deshidratado?

  • Sed intensa
  • Boca seca
  • Menor cantidad de orina (oliguria)
  • Orina concentrada
  • Poca o nula sudoración
  • Piel seca
  • Letargo o desorientación
  • Debilidad muscular
  • Dolor de cabeza
  • Mareos o desmayos
  • Calambres
  • Taquicardia
  • Ausencia de orina (anuria)

En casos más graves, los síntomas pueden intensificarse y requerir atención médica urgente. Entre ellos se incluyen orina muy oscura o inexistente, piel seca y arrugada, confusión, respiración y latidos acelerados, ojos hundidos, apatía, shock o incluso pérdida de conciencia.

¿Qué hago en caso de deshidratación?

  • Beber abundante agua o bebidas para deportistas con electrolitos, en pequeños sorbos si es necesario.
  • Chupar cubitos de hielo puede ayudar cuando cuesta ingerir líquidos.
  • Evitar pastillas de sales minerales, ya que pueden provocar complicaciones.
  • Buscar atención médica si los síntomas son intensos o no mejoran, especialmente ante un cuadro de insolación. En casos graves, puede ser necesario tratamiento hospitalario con líquidos por vía intravenosa.
  • Si tienes dudas o necesitas orientación profesional, está disponible Salud Responde al 600 360 7777.

