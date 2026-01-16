Alerta ante ola de calor: ¿Cómo saber si estoy deshidratado y qué hacer?
Por CNN Chile
16.01.2026 / 11:11
En medio de las altas temperaturas pronosticas para sietes regiones de la zona central este fin de semana, las autoridades llaman a extremar el autocuidado.
Una de las principales preocupaciones en estos episodios de calor es la deshidratación, una condición que se vuelve más riesgosa cuando no se reconoce a tiempo. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero los grupos más vulnerables son los niños, niñas y adultos mayores.
La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere y no cuenta con el agua suficiente para cumplir sus funciones normales. En jornadas calurosas, especialmente si se realiza actividad física intensa o se permanece mucho tiempo al sol, el riesgo aumenta.
¿Cómo saber si estoy deshidratado?
- Sed intensa
- Boca seca
- Menor cantidad de orina (oliguria)
- Orina concentrada
- Poca o nula sudoración
- Piel seca
- Letargo o desorientación
- Debilidad muscular
- Dolor de cabeza
- Mareos o desmayos
- Calambres
- Taquicardia
- Ausencia de orina (anuria)
En casos más graves, los síntomas pueden intensificarse y requerir atención médica urgente. Entre ellos se incluyen orina muy oscura o inexistente, piel seca y arrugada, confusión, respiración y latidos acelerados, ojos hundidos, apatía, shock o incluso pérdida de conciencia.
¿Qué hago en caso de deshidratación?
- Beber abundante agua o bebidas para deportistas con electrolitos, en pequeños sorbos si es necesario.
- Chupar cubitos de hielo puede ayudar cuando cuesta ingerir líquidos.
- Evitar pastillas de sales minerales, ya que pueden provocar complicaciones.
- Buscar atención médica si los síntomas son intensos o no mejoran, especialmente ante un cuadro de insolación. En casos graves, puede ser necesario tratamiento hospitalario con líquidos por vía intravenosa.
- Si tienes dudas o necesitas orientación profesional, está disponible Salud Responde al 600 360 7777.