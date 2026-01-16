Alerta ante ola de calor: ¿Cómo saber si estoy deshidratado y qué hacer?

En medio de las altas temperaturas pronosticas para sietes regiones de la zona central este fin de semana, las autoridades llaman a extremar el autocuidado.

En pleno verano y con un aviso meteorológico por altas temperaturas emitido para este fin de semana en siete regiones de la zona central, entre ellas la Metropolitana, las autoridades llaman a extremar el autocuidado.

Una de las principales preocupaciones en estos episodios de calor es la deshidratación, una condición que se vuelve más riesgosa cuando no se reconoce a tiempo. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero los grupos más vulnerables son los niños, niñas y adultos mayores.

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere y no cuenta con el agua suficiente para cumplir sus funciones normales. En jornadas calurosas, especialmente si se realiza actividad física intensa o se permanece mucho tiempo al sol, el riesgo aumenta.

¿Cómo saber si estoy deshidratado?

Sed intensa

Boca seca

Menor cantidad de orina (oliguria)

Orina concentrada

Poca o nula sudoración

Piel seca

Letargo o desorientación

Debilidad muscular

Dolor de cabeza

Mareos o desmayos

Calambres

Taquicardia

Ausencia de orina (anuria)

En casos más graves, los síntomas pueden intensificarse y requerir atención médica urgente. Entre ellos se incluyen orina muy oscura o inexistente, piel seca y arrugada, confusión, respiración y latidos acelerados, ojos hundidos, apatía, shock o incluso pérdida de conciencia.

¿Qué hago en caso de deshidratación?