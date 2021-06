A pocas horas de la segunda vuelta de gobernadores regionales, el candidato de la DC y Unidad Constituyente en la Región Metropolitana, Claudio Orrego, suma el apoyo público del destacado actor chileno Alejandro Goic.

“He sido y soy un hombre de izquierda, y he luchado toda mi vida por transformar el sistema capitalista, un sistema inhumano. Mi corazón me dice ‘vota por la izquierda’ como siempre, pero la voz de la razón histórica me dice otra cosa: ‘no es posible hacer esas transformaciones sin la unidad política y social del pueblo'”, expresó a través de un video publicado en las redes de Orrego.

El intérprete nacional sostuvo que “estamos viviendo en un ambiente de descalificaciones, de vetos, de caminos propios, de estigmatizaciones y para cumplir el mandato que el pueblo hizo, a partir del 18 de octubre con mucho sacrificio, nos necesitamos a todos y todas”.

“Necesitamos al pueblo comunista, a los históricos y a los nuevos movimientos socialistas, al pueblo independiente progresista y al pueblo socialcristiano, a ese pueblo socialcristiano de la reforma agraria, de la chilenización del cobre, de la participación social comunitaria y de la cruzada contra el sistema neoliberal (…) Ese mundo que representa Claudio Orrego”, agregó.

Goic manifestó su respaldo al ex intendente de la RM para “hacer un gesto unidad desde la izquierda, desde mi vida y mi compromiso de izquierda. Voy a apoyar a Claudio Orrego, a ese joven aún que todavía lo recuerdo encabezando, junto al padre Aldunate, el movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura. Unidad hasta que duela”.