Alejandra Mizala por liderazgo en adjudicación de becas de Magíster para el servicio público: “Nos alegra que profesionales del Estado nos elijan para servir mejor a Chile”

La Universidad de Chile se posicionó como la principal institución a nivel nacional en la adjudicación del Concurso de Becas de Magíster para Funcionarios y Funcionarias del Sector Público 2026, instrumento entregado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La Casa de Bello logró concentrar el 37% de los cupos totales, recibiendo a 22 de los 60 profesionales seleccionados en todo el país que buscaron perfeccionarse para aportar a la modernización del aparato estatal.

Sobre este hito, la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, valoró la preferencia de los trabajadores públicos por la oferta académica de la institución. “Nos alegra que profesionales del Estado nos elijan para continuar sus estudios y perfeccionarse con el fin de servir mejor a Chile. Es también un reconocimiento a la calidad de nuestros programas de magíster”, afirmó la máxima autoridad universitaria. Por su parte, la vicerrectora de Asuntos Académicos de la misma casa de estudios, la doctora Ulrike Kemmerling, complementó que el resultado “es concordante con el compromiso, el desarrollo personal y profesional de las y los funcionarios públicos del país, y además un reconocimiento a nuestros sistemas internos de aseguramiento de la calidad”.

Dentro de los 15 programas de la universidad que recibirán a los becarios, destacó nítidamente el Magíster en Gestión y Políticas Públicas. Este postgrado, perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, acaparó seis adjudicaciones, lo que se traduce en el 10% del total de las ayudas de postgrado entregadas a nivel nacional por el Estado a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para este segmento. Tras este programa, se ubicaron el Magíster en Análisis Económico y el Magíster en Derecho, ambos con dos cupos asegurados cada uno.

El coordinador académico del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Carlos Álvarez, sostuvo que “la adjudicación de la Beca ANID constituye un reconocimiento a la excelencia académica, compromiso con el servicio público y potencial de liderazgo de los y las estudiantes”. Una visión que fue respaldada desde el propio alumnado. César Levi, administrador público y actual analista de planificación en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que fue beneficiado con la beca, relató que “como funcionario público se necesita tener las capacidades técnicas que requieren los tiempos actuales. Para mí es una tremenda oportunidad de obtener este beneficio, hace mucho tiempo me he venido esforzando”.