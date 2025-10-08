País las condes

Alcaldesa de Las Condes pide suspender el partido entre Universidad Católica y Ñublense en el Claro Arena

Por CNN Chile

08.10.2025 / 21:25

{alt}

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, se refirió al partido programado entre Universidad Católica y Ñublense para este jueves 9 de octubre en el recinto deportivo Claro Arena, señalando que "el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese".

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, solicitó a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana la suspensión del encuentro entre Universidad Católica y Ñublense, programado para la noche del jueves 9 de octubre en el estadio Claro Arena, ubicado en la comuna.

Entre los motivos, la jefa municipal argumentó que el partido se realizará en horario punta y que, además, “el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese”.

Respecto a lo anterior, reiteró que el encuentro futbolístico interfiere con las actividades que se desarrollan cotidianamente en el perímetro.

“Como consecuencia de lo anterior, no tenemos certeza de que estarán disponibles a la hora del encuentro los estacionamientos satélites con que cuenta el recinto, consignados en el Plan Operacional del Estadio Claro Arena”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que existe un protocolo que involucra la participación de diversos actores para la realización de eventos deportivos; sin embargo, según la autoridad municipal, estos argumentos no se consideraron en la reunión preparatoria del partido.

“Es muy distinto programar algo en el estadio un domingo, cuando las familias ya están en sus casas, que hacerlo un día de semana, cuando las personas están tratando de llegar a sus hogares, los más jóvenes salen de clases y los colegios están en plena reunión de apoderados. Claramente no es un buen momento para segregar pistas ni generar anillos de seguridad”, manifestó.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Programas completos Conexión Global Prime: Acuerdo de paz entre Israel y Hamás y el rol de Trump en negociaciones
Alcaldesa de Las Condes pide suspender el partido entre Universidad Católica y Ñublense en el Claro Arena
Lagos Weber a Kast sobre contrataciones de funcionarios públicos: "¿Qué antecedentes tiene para cuestionar la Dipres?"
Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera parte de un acuerdo de paz: "Todos los rehenes serán liberados"
Luto en Sudamérica y en Universidad de Chile: Muere Miguel Ángel Russo, entrenador actual de Boca Juniors
"Me sale más barato ir a Brasil que tomar un vuelo a Santiago": Joven explica por qué ir a estudiar a Coyhaique fue la peor decisión que tomó