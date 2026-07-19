Alcaldes solicitan Estado de Catástrofe y activar el 2% constitucional: “Se requieren recursos ahora”:

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, realizó un llamado a José Antonio Kast para que declare Estado de Catástrofe en las regiones afectadas por el sistema frontal que afecta a gran parte del país y, además, solicitó activar el uso del 2% constitucional contemplado en la Ley de Presupuestos para emergencias.

Según la ACHM, el temporal está afectando la infraestructura de distintas localidades, desde la Región de Atacama hasta la Región de los Ríos. “Solicitamos al Gobierno reforzar con la mayor celeridad el despliegue de equipos técnicos y maquinarias en las comunas más afectadas”, señala el comunicado. ¿Qué es el 2% constitucional?

El 2% constitucional corresponde a un monto de 1.400 millones de dólares disponibles para este año.

Entre las facultades que permite esta herramienta, se encuentra la recuperación de infraestructura y servicios básicos municipales, además de la reparación del equipamiento destinado a la atención primaria de salud, varios de los cuales han sufrido daño ante esta emergencia climática.