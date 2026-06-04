“Alcaldes, les pido respeto”: El llamado del Presidente Kast ante los gritos durante su exposición en encuentro nacional de la AChM

En el marco del encuentro nacional de alcaldes organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), durante su intervención el Presidente José Antonio Kast pidió respeto a las autoridades locales ante una serie de gritos.

“El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos, cuando van a las distintas reuniones de concejo y de alcaldía. Yo creo que cualquiera de ustedes, cuando algún vecino se para y le grita algo, le dice: ‘Por favor, respeto’. Señores alcaldes, yo les pido respeto“, expresó.

En ese contexto, manifestó que es evidente que existen diversas posturas políticas, pero que es importante escuchar las distintas visiones.

“Yo sé que puede ser conflictivo para todos si pensamos distinto políticamente, no hay que engañarse, pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar. Y a mí me invitaron para poder hacer una exposición, y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente“, enfatizó.

En esa línea, comentó que en muchas ocasiones será el Parlamento el que resolverá las diversas visiones sobre políticas públicas.

“Esto no se resuelve por la fuerza ni por manifestaciones, por eso el llamado es a que las manifestaciones siempre se desarrollen en orden. Lo que vimos ayer fue dramático y ojalá que no ocurra en ninguna de sus ciudades, ni que tengan que gastar los recursos de todos sus vecinos para reponer lo destruido”, subrayó.

Y deslizó la siguiente interrogante a los jefes municipales ante las movilizaciones: “¿Quién va a pagar la limpieza? ¿Quién paga los destrozos de un semáforo? Ustedes, los alcaldes, lo van a tener que pagar, porque el vecino va a recurrir a ustedes”.

“No tenemos intenciones de dividir al municipalismo”

Por tanto, instó a los alcaldes a rechazar los hechos de violencia que se registren y a cooperar en la identificación de los eventuales responsables. En paralelo, dijo: “Le agradezco a los (jefes municipales) que han ido hasta La Moneda a entregar sus solicitudes y cartas . Pueden hacer todo lo que estimen conveniente, pero nunca han destruido, y esa es la manera de manifestarse”.

“No tenemos intenciones de dividir al municipalismo —puede que no lo hayamos hecho bien—, pero no sé si antes tuvieron una reunión tan masiva con algunos de los presidentes anteriores; quizás sí. Yo no tengo tanto recuerdo de que haya existido un encuentro de más de 110 alcaldes y de cuatro horas para debatir con un Presidente de la República en La Moneda”, complementó.

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