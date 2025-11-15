País maipú

Alcalde Vodanovic denunció el robo de $78 millones desde la Tesorería Municipal de Maipú

CNN Chile

15.11.2025

El jefe comunal señaló que se trata de un "delito grave" por parte de funcionarios que tenían el deber de cautelar los dineros.

El alcalde Tomás Vodanovic denunció ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente el presunto robo de $78 millones desde la Tesorería Municipal de Maipú.

De acuerdo a la autoridad, el ilícito habría sido cometido por parte de funcionarios municipales, quienes ya se encontraban bajo sumario administrativo interno para determinar eventuales responsabilidades.

El jefe comunal afirmó que “la corrupción en las instituciones públicas no se tapa, se persigue. Mi deber como autoridad es denunciarla, perseguirla y buscar las más altas sanciones con la mayor severidad posible, más aún cuando ocurre en nuestro propio municipio”.

“El posible robo de recursos públicos por parte de funcionarios municipales que tenían el deber de cautelarlos es un delito grave, que de comprobarse deberán enfrentar todo el rigor de la ley”, acotó.

