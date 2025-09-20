Alcalde de Vichuquén fue detenido por conducir ebrio y eludir control de Carabineros: Arrojó 1,78 gramos de alcohol

El jefe comunal pasó la noche detenido y será formalizado en las próximas horas, con el fiscal Jaime Rojas solicitando medidas cautelares, como el arraigo nacional y la retención de su licencia de conducir.

La noche del viernes 19 de septiembre, Patricio Rivera Bravo (RN), alcalde de Vichuquén, fue detenido tras conducir bajo los efectos del alcohol y eludir un control policial en la Ruta J60, en la Región del Maule.

Rivera pasó la noche detenido en la Tenencia Hualañé y será formalizado en las próximas horas por el fiscal Jaime Rojas, quien solicitará medidas cautelares, entre ellas el arraigo nacional y la retención de su licencia de conducir.

Los hechos

Los hechos se desarrollaron cuando Rivera, a bordo de un vehículo municipal, intentó evadir un control de Carabineros. Sin embargo, funcionarios del retén La Huerta lograron alcanzarlo después de la fuga.

Tras realizarle la prueba de alcohol, el jefe comunal arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal de 0,8 gramos considerado como estado de ebriedad.

Según los informes preliminares, no se produjeron daños ni lesiones durante el incidente.

La decisión sobre las medidas cautelares será tomada por el Juzgado de Garantía de Licantén, que deberá validar la solicitud del fiscal.