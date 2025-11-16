Alcalde Tomás Vodanovic llega con muletas a votar: “Me lesioné jugando fútbol, de puro malo nomás”

El jefe comunal detalló que "es una rotura total de tendón". "El martes debería saber si me opero o no, y eso va a decidir qué voy a hacer los próximos días".

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, asistió la mañana de este domingo a votar al Teatro Municipal de Maipú, causando sorpresa que llegara con muletas.

Ante la prensa, el jefe comunal entregó detalles de la lesión. “Me lesioné jugando fútbol el lunes, de puro malo nomás. (…) Jugando por las alianzas (del municipio) le pegué mal a la pelota y me rompí el tendón completo“.

“Me rompí el lunes, pero tuve que hacerme la resonancia, y yo pensaba que era un desgarro o algo menor, pero es rotura total del tendón, así que vamos a tener que ver qué viene, pero es una recuperación larga“, agregó.

Consultado por su participación en actividades de campaña, afirmó que hará lo posible por acompañar a Jeannette Jara: “El martes debería saber si me opero o no, y eso va a decidir qué voy a hacer los próximos días“.

“Mi ánimo es, primero, no descuidar mi pega municipal, y después poder acompañar a la candidatura, así que voy a tratar de estar la menor cantidad de días fuera posible, pero ahí la salud manda, pues vamos a escuchar a los especialistas, ver qué recomiendan ellos, tomar una decisión y meterle paciencia”, añadió.