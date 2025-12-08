País política

Alcalde Tomás Vodanovic fue hospitalizado debido a cuadro infeccioso: "Con fiebre alta y mucho dolor"

Por CNN Chile

08.12.2025 / 14:30

En sus redes sociales, el jefe comunal actualizó su estado de salud.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó que se encuentra hospitalizado debido a un cuadro infeccioso agudo que lo aqueja.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal actualizó su estado de salud esta mañana tras revelar pocas horas antes que estaba internado.

Tomás Vodanovic: “Se nos complicó un poco la cosa”

Se nos complicó un poco la cosa y habrá que quedarse hospitalizado unos días. Nada grave. Ya estoy mucho mejor y en buenas manos”, dijo la noche del domingo.

Luego, durante esta jornada, detalló que padece “una infección/inflamación media grave en las amígdalas, que me tuvo con fiebre alta y mucho dolor, sin poder tragar nada ni hablar”.

“Por suerte la atajamos a tiempo y evitamos alguna intervención más compleja, pero me tuve que quedar hospitalizado con antibióticos y analgésicos a la vena y en evaluación”, agregó.

Finalmente, dijo sentirse “mucho mejor por suerte. Ando medio quemado parece jaja, pero dándole para delante y haciéndole caso a los doctores”, para luego agradecer los mensajes y muestras de cariño.

