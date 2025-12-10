Alcalde Tomás Vodanovic fue dado de alta tras hospitalización por infección: “De suerte no pasó a mayores”

En sus redes sociales, el jefe comunal agradeció el apoyo y entregó detalles de su diagnóstico.

Este miércoles, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó que fue dado de alta tras permanecer varios días hospitalizado debido a una afección de salud.

En Instagram, el jefe comunal partió señalando que nunca se había lesionado ni quedado hospitalizado en su vida. “Me pasaron las dos en un mes, pero ya estamos mejor“, agregó.

“Ya saliendo de alta, con instrucción de reposo absoluto hasta el viernes y una larga lista de antibióticos, pero feliz y listo para volver”, agregó en la publicación.

También entregó detalles de su diagnóstico: “Tuve un flegmón periamigdalino bilateral, que estuvo a punto de pasar a ser un absceso periamigdalino, en fin, una infección media grave que por suerte se atajó justo a tiempo y no pasó a mayores”.

Por otra parte, aprovechó de agradecer “todos los mensajes y muestras de cariño”, así como al equipo médico que lo atendió durante estos días “por su preocupación y cariño”. “De toda experiencia se saca un aprendizaje y esta no será la excepción“.

“Vamos con todo de vuelta, a cuidarnos y seguir las instrucciones que me dieron, pero a seguir trabajando con fuerza que se nos vienen semanitas cargadas de pega en Maipú. Dicen que las malas vienen todas juntas, así que esperemos que ya hayan pasado, vamos nomás”, cerró.