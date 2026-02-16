Alcalde Tomás Vodanovic acusa a presunta dirigenta de “resguardar un negocio personal” ante negativa de desalojo en toma

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, acusó que la presunta dirigenta de la Toma de Santa Marta, Ruth Fuentes, “trató de remar en contra del operativo” con el fin de “resguardar un negocio personal que ella mantiene en este sector”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió al operativo realizado en la Toma de Santa Marta, en la comuna de Maipú.

Previo al desalojo, la Municipalidad de Maipú interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra un grupo de personas que habría estado cobrando arriendos de hasta $100 mil a quienes vivían en el sector, prometiendo una solución habitacional o una salida alternativa para ocupar el espacio.

“Aquí hubo un elemento distintivo de otros campamentos: la presencia de una organización compuesta por pocas personas chilenas, entre ellas la señora Ruth Fuentes, quien desde el minuto uno trató de remar en contra de este operativo, no permitió la comunicación con las familias y entregaba información falsa, tergiversaba permanentemente las acciones del municipio y negaba la existencia de este plan social”, expresó. Además, acusó que esta omisión de información respondía a “resguardar un negocio personal que ella tiene en este sector”.

Sobre los incidentes registrados durante el procedimiento policial, el jefe comunal enfatizó que “todas las familias que tenían niños, personas mayores o personas con discapacidad tuvieron la opción de ser parte del plan social del municipio”.

En esa línea, detalló que “este contemplaba un subsidio de arriendo transitorio por cuatro meses, traslado de enseres y pertenencias, resguardo de niños y cuidado o adopción de mascotas. Afortunadamente, la gran mayoría se adhirió y abandonó el campamento de forma pacífica”.

Por otro lado, acusó que “la reacción violenta fue realizada por cinco personas chilenas, con intereses creados y que sistemáticamente intentaron boicotear el trabajo municipal”.

Por su parte, Fuente señaló en Meganoticias que el aviso por parte del municipio no fue realizado con la debida anticipación.

Respecto de la acusación sobre el cobro de arriendos en el campamento, sostuvo que “no existe fundamento” y negó haber ofrecido soluciones habitacionales.