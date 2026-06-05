Alcalde de San Bernardo critica a Kast tras descartar militares en infraestructura crítica: “Es otra promesa incumplida”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, criticó al presidente José Antonio Kast luego de que el mandatario descartara el despliegue de Fuerzas Armadas en infraestructura crítica para reforzar la seguridad pública.

La situación ocurrió durante el Encuentro Nacional de Alcaldes realizado en La Serena, instancia en la que jefes comunales plantearon al Ejecutivo la necesidad de ampliar las herramientas disponibles para enfrentar el avance del crimen organizado.

White, quien ha impulsado la presencia militar en puntos estratégicos como una forma de liberar personal de Carabineros para patrullajes barriales, acusó una nueva señal de incumplimiento por parte del Gobierno.

White acusa “falta de decisión política”

Tras la respuesta del Presidente, el alcalde de San Bernardo manifestó su molestia y sostuvo que la medida no responde a un capricho, sino a la realidad que enfrentan comunas con alta presión delictual.

“Nos vamos con una profunda sensación de frustración. El despliegue de militares en infraestructura crítica no es un capricho ideológico, es una necesidad de sobrevivencia para comunas como San Bernardo”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que los equipos municipales no tienen las herramientas suficientes para enfrentar bandas armadas.

“No es justo que nuestros guardias municipales tengan que asumir solos esta batalla desigual con palos y linternas frente a bandas fuertemente armadas”, agregó.

En esa línea, White apuntó directamente contra el mandatario y recordó que la seguridad fue uno de los ejes centrales de su campaña presidencial.

“El Presidente Kast ganó una elección prometiendo mano dura y el uso de todas las herramientas del Estado; hoy, cuando el crimen organizado nos gana terreno día a día, descartar esta ayuda es darle la espalda a una ciudadanía que tiene miedo”, dijo.

Qué respondió Kast sobre el uso de militares

Durante el encuentro, Kast descartó avanzar en un despliegue amplio de militares para tareas de orden público urbano.

Según planteó, el personal de las Fuerzas Armadas no está preparado ni cuenta con la instrucción necesaria para cumplir ese tipo de labores en las ciudades.

El mandatario acotó la participación militar a despliegues específicos en zonas fronterizas de la macrozona norte y sur, y llamó a confiar en el plan de intervención de 50 barrios críticos, además del trabajo presupuestario con gobiernos regionales.

La propuesta de los alcaldes

La fórmula defendida por White busca que efectivos militares, bajo un Reglamento de Uso de la Fuerza adecuado, puedan custodiar puntos estratégicos e infraestructura crítica.

Según el alcalde, eso permitiría aumentar de forma inmediata la disponibilidad de Carabineros para patrullajes y procedimientos en barrios afectados por delitos violentos.

“Mientras el Congreso y el Gobierno debaten los matices de las RUF sin ninguna urgencia, a mis vecinos se les toman las calles y no hay carabineros para responder”, sostuvo.

White afirmó que seguirá presionando junto a otros alcaldes para que el Ejecutivo reconsidere la medida.

“El enemigo es el crimen organizado y hoy nos está ganando la batalla por falta de decisión política”, concluyó.