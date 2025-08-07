“Te vamos a matar”: Alcalde de San Bernardo denuncia haber recibido amenazas de muerte tras operativos policiales

Pese a la intimidación, la autoridad reafirmó su compromiso con la seguridad local y anunció acciones legales contra los responsables.

Tras liderar una serie de operativos municipales contra el crimen organizado y el comercio ilegal, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció este jueves haber recibido una amenaza de muerte dirigida tanto a él como a su familia.

El mensaje intimidatorio, que se encontraba en una hoja de cuaderno, fue dejado de forma anónima en el frontis del edificio municipal.

“Alcalde, te vamos a matar a ti y a tu familia”, decía el papel hallado en el ingreso de la municipalidad, según relató White en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La amenaza, aseguró, es una represalia por las acciones que ha encabezado en los últimos días contra mafias que operan en la comuna.

Una amenaza que no detendrá su agenda

En su declaración, el jefe comunal fue enfático al señalar que no cederá ante este tipo de presiones: “No nos van a intimidar. Les quiero decir a esos cobardes que lo único que hacen con esto es alimentar nuestra convicción”.

White sostuvo que el actuar violento de grupos organizados es algo que su gestión ha enfrentado de forma decidida desde el inicio. “Sabemos que actúan de esta manera cobarde, como lo hacen diariamente en muchos territorios de nuestra comuna”, agregó.

Medidas legales y firmeza ante el crimen

Tras recibir la amenaza, el municipio activó protocolos legales.

El alcalde anunció que interpondrán una denuncia y una querella contra quienes resulten responsables.

“Vamos a perseguirlos como lo hemos hecho con nuestras comunidades cuando lo han requerido”, indicó.

White recalcó que estas prácticas de amedrentamiento ya no son toleradas en San Bernardo.

“En San Bernardo nos aburrimos”, agregó.

“Vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en nuestra lucha firme contra el crimen organizado y contra las mafias que hoy día están insertas en nuestra comuna”, puntualizó.