Alcalde republicano de Macul niega vínculos con la Garra Blanca: Asegura que audio filtrado con su voz está editado

A través de un video, Eduardo Espinoza sostuvo que su eventual diálogo con un integrante de la agrupación ligada a Colo Colo "es un audio editado, sacado de todo contexto" y que se ha distorsionado su sentido.

El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, se refirió a la polémica de los últimos días respecto a un eventual vínculo suyo con integrantes de la Garra Blanca.

Esto, luego que el periodista Juan Cristóbal Guarello diera a conocer un audio -que habría sido enviado antes de las elecciones municipales pasadas– en el que supuestamente pediría respaldo a integrantes de la barra de Colo Colo para ser electo como alcalde.

En uno de los registros, se escucharía al ahora alcalde indicar que “la idea es que me apoyen como candidato y tú sabes que yo soy colocolino, trabajo en Colo Colo. Para que los muchachos sepan que hay alguien cercano que está postulando a la alcaldía y que me puedan ayudar“.

Alcalde de Macul niega vínculos con la Garra Blanca

Fue el propio Espinoza el que se refirió a la situación a través de un video. Junto con negar los vínculos con el grupo organizado en la barra del equipo, anunció evaluar acciones legales por la difusión del registro.

En el registro, sostuvo que “no tengo, no he tenido, ni tendré vínculo alguno con la Garra Blanca“.

“El audio que se hizo público sin mi consentimiento, es un audio editado, sacado de todo contexto, enviado en diferentes momentos, donde se ha distorsionado su sentido con el objeto de hacer parecer algo que no es y producir un daño político”, añadió.

Respecto a las medidas por la filtración del audio, Espinoza aseguró que “he solicitado a mis abogados que estudien tomar las acciones legales correspondientes para que se investigue a fondo el origen de dicha manipulación y se sancione adecuadamente a los autores de esta maniobra”.

Este episodio se suma a otro producido a comienzos de año, cuando se reveló que Espinoza declaró al Servel un pago de $6 millones -como parte de su campaña política– a una empresa de Felipe Madrid, condenado por receptación, quien también había enfrentado causas por lesiones, estafa y por oponerse a un control policial.

Respecto a dicha situación, la municipalidad señaló que dicha prestación de servicios “no tiene validez legal, pues no se prestaron dichos servicios y la citada factura tampoco tiene firma, lo que se comunicó en mail al Servel fechado el 12 de noviembre”.

Además, aseguraron que “Felipe Madrid efectuó en periodo de campaña labores de apoyo como la de muchos vecinos anónimos que hicieron posible el triunfo en las urnas”.