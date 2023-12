Este miércoles, alcaldes integrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) llegaron hasta La Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esto tras la muerte de un menor de 5 años en la comuna de Padre Hurtado. Al respecto, el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, señaló que si bien ven un avance en materia de seguridad, “no necesitamos más diagnósticos, necesitamos acciones concretas, necesitamos policías en las calles“. En esa línea, subrayó que “los municipios no tenemos las herramientas técnicas, no tenemos las herramientas normativas y jamás vamos a poder enfrentarnos al nivel de armas que tienen hoy día los delincuentes en nuestro país“.