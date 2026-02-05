Alcalde de Penco cuestiona tardanza en la entrega de viviendas de emergencia: “O no conocen el territorio o no tienen la voluntad política”

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, manifestó sus reparos al Gobierno debido a la demora en la entrega de viviendas de emergencia a las familias afectadas por los incendios forestales en la Región del Biobío.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expuso sus cuestionamientos al Gobierno debido a la tardanza en la entrega de ayudas a los damnificados por los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío.
“Yo le agradecí al Presidente Gabriel Boric y hoy me está decepcionando”, expresó, y enfatizó que los secretarios de Estado que forman parte de la administración deben dar gobernanza hasta el 11 de marzo.
“No entienden que tenemos una emergencia que va a 100 kilómetros por hora y están respondiendo a uno, o todavía no comienzan”, acusó el jefe comunal.
Y agregó: “Los ministros no pueden venir a anunciar dos viviendas de emergencia. O no conocen el territorio o no tienen la voluntad política. Si el Gobierno va a cerrar la cortina a su mandato en febrero, que nos diga para que el nuevo gobierno pueda asumir”.
Además, cuestionó la demora inicial para responder a la emergencia.
“No solamente se demoraron 10 horas en responder al incendio, lo que costó vidas humanas, sino que ahora no responden a lo que está ocurriendo. Ya ingresamos un alfa por 1.850 viviendas y, a la fecha, han entregado solo 11”, remarcó.
Cabe mencionar que el jefe de Estado reconoció la lentitud en esta materia y sostuvo que “hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”.
“Por eso quiero decirles que, ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud en la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón, fíjense. Acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante”, aseveró.
