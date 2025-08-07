País congreso

Alcalde de Curicó apoyó a Juan Castro para el Senado, pero 24 horas después se arrepintió y respaldó a Hugo Rey

Por CNN Chile

07.08.2025 / 18:48

{alt}

En el marco de la disputa por un escaño en el Senado para la Región del Maule, el jefe comunal decidió este miércoles de manera pública apoyar al actual senador Juan Castro para buscar la reelección, apuntando directamente a uno de sus grandes competidores: el actual diputado Hugo Rey. 

“Qué sí, que no, que nunca te decides”. El hit musical del grupo El Símbolo puede definir muy bien la postura del alcalde de Curicó, George Bordachar, exRN. 

En el marco de la disputa por un escaño en el Senado para la Región del Maule, el jefe comunal decidió este miércoles de manera pública apoyar al actual senador Juan Castro para buscar la reelección, apuntando directamente a uno de sus grandes competidores: el actual diputado Hugo Rey. 

“Mi candidato, lo he dicho siempre, es Juan Castro. Con Hugo Rey somos amigos, pero Castro es mi candidato a senador. Además, estuvo desde un principio en mi campaña”, señaló el jefe comunal, según consignó el medio local Vivimos la Noticia y cuyo apoyo posteriormente ratificó en una publicación compartida con Castro en Instagram.

Pero su compromiso y apoyo no duró mucho, de hecho, se mantuvo por poco más de 24 horas. Esto porque Bordachar se arrepintió y decidió respaldar este jueves a Hugo Rey.

“Hugo Rey es mi amigo por más de 20 años y cuenta con todo mi apoyo para ser el senador de Curicó”, sostuvo Bordachar en una publicación de Instagram en conjunto con Rey. 

“Hugo Rey es mi amigo por más de 20 años. Hemos trabajado juntos por Curicó y él también cuenta con todo mi apoyo para ser el senador de Curicó. Seguiremos trabajando juntos”, cerró Bordachar.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Galilea adelanta que está por cerrar acuerdo para que Demócratas se sume a la candidatura de Matthei

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Alcalde White cuestiona seguridad en San Bernardo tras ser amenazado de muerte: “Hay un Chile A y un Chile B”
Familiares de rehenes en Gaza protestan por decisión de Netanyahu de ocupar militarmente la zona
Presidente Gustavo Petro afirma que Colombia no reconoce soberanía peruana sobre isla
Estados Unidos anuncia recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro
“La democracia no se intimida”: PS respalda a alcalde White tras denunciar amenazas de muerte
Maltés aclara que Parisi se refería a las "camionetas" cuando dijo "ojalá que enchulen a la vieja" en el conversatorio