Alcalde de Curicó apoyó a Juan Castro para el Senado, pero 24 horas después se arrepintió y respaldó a Hugo Rey

“Qué sí, que no, que nunca te decides”. El hit musical del grupo El Símbolo puede definir muy bien la postura del alcalde de Curicó, George Bordachar, exRN.

En el marco de la disputa por un escaño en el Senado para la Región del Maule, el jefe comunal decidió este miércoles de manera pública apoyar al actual senador Juan Castro para buscar la reelección, apuntando directamente a uno de sus grandes competidores: el actual diputado Hugo Rey.

“Mi candidato, lo he dicho siempre, es Juan Castro. Con Hugo Rey somos amigos, pero Castro es mi candidato a senador. Además, estuvo desde un principio en mi campaña”, señaló el jefe comunal, según consignó el medio local Vivimos la Noticia y cuyo apoyo posteriormente ratificó en una publicación compartida con Castro en Instagram.

Pero su compromiso y apoyo no duró mucho, de hecho, se mantuvo por poco más de 24 horas. Esto porque Bordachar se arrepintió y decidió respaldar este jueves a Hugo Rey.

“Hugo Rey es mi amigo por más de 20 años y cuenta con todo mi apoyo para ser el senador de Curicó”, sostuvo Bordachar en una publicación de Instagram en conjunto con Rey.

“Hugo Rey es mi amigo por más de 20 años. Hemos trabajado juntos por Curicó y él también cuenta con todo mi apoyo para ser el senador de Curicó. Seguiremos trabajando juntos”, cerró Bordachar.