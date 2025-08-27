Alcalde Alessandri: “Mientras el Presidente Boric está preocupado por los museos en EE.UU., los chilenos viven aterrados”
Por CNN Chile
27.08.2025 / 11:12
Alessandri cuestionó al mandatario tras un violento asalto que se produjo en su comuna durante las últimas horas.
Durante las últimas horas se registró un violento robo en Lo Barnechea, en el que se amarró y golpeó al dueño de una casa.
Esto, mientras los asaltantes robaban especies de su casa, tras lo cual escaparon en un automovil por las calles de la comuna.
En este contexto, el alcalde Felipe Alessandri (RN) cuestionó el Presidente Gabriel Boric.
Al respecto, aseguró según lo detallado por Emol, que “mientras el Presidente Boric está preocupado por los museos en Estados Unidos, los chilenos viven aterrados por la delincuencia“.
Esto, en medio de un pronunciamiento realizado por Boric contra el Presidente Trump en Estados Unidos sobre exhibiciones en museos.
Además, Alessandri acotó que “no extraña que el Gobierno haya demorado tanto en aprobar el uso de las taser para Carabineros“.