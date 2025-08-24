Alcalde Alessandri arremete contra el gobierno por tacos en Farellones: “Es una vergüenza nacional”

El alcalde de Lo Barnechea apuntó al Ministerio de obras Públicas, afirmando que ha sido “incapaz de cumplir su deber”.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, apuntó contra el gobierno, específicamente contra el ministerio de Obras Públicas (MOP), por la congestión de la Ruta G-21 camino a Farellones.

Los dichos del jefe comunal se dan propósito de la gran congestión vehicular que se registró especialmente este viernes y sábado por la visita de turistas a los centros de esquí del sector.

Los dardos de Alessandri

Alessandri partió señalando que “lo que ocurrió en la Ruta G21 es una vergüenza nacional. Miles de automovilistas atrapados hasta por cinco horas por responsabilidad del MOP, que pasó estos cuatro años en la contemplación sobre qué hacer”.

“La paciencia de vecinos de la ruta, usuarios, turistas se acabó. Lo peor es que hoy con seguridad ocurrirá lo mismo, porque este problema no se resuelve con más o menos carabineros ayudando en labores de tránsito o modificando los horarios de subida y bajada”, agregó.

El alcalde recalcó que la Ruta G21 “no es competencia municipal”. “Es el MOP quien ha sido incapaz de licitar, incapaz de gestionar y, en definitiva, incapaz de cumplir su deber. Y lo más indignante es que muchos creen que esta responsabilidad es del municipio, cuando en realidad es del Gobierno que mira hacia el lado”.

Finalmente, insistió en que “aquí no hablamos de un simple taco. Hablamos de una ruta estratégica para la Región Metropolitana, para el turismo y para la vida diaria de miles de familias, que está abandonada por la desidia del MOP. Este abandono es inaceptable e insostenible”.