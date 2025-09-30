Albemarle es sancionada por la SMA tras infracciones ambientales por a extracción de salmuera: Deberán pagar casi $4 mil millones

La superintendencia formuló dos cargos contra la minera luego de una inspección al proyecto “Planta Cloruro de Litio”, en la Región de Antofagasta.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó a la empresa minera Albemarle Ltda, titular del proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama”, ubicado a unos 80 kilómetros al sur de la localidad de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

El castigo corresponde a una multa de 4.713 unidades tributarias anuales (UTA), tras constatar dos incumplimientos ambientales. Esto equivale a unos $3.916.503.000.

El proyecto de minería no metálica contempla la extracción de salmuera desde un campo de pozos con el objetivo de generar sales concentradas en litio mediante un proceso de evaporación solar en pozas. También incluye la extracción de agua subterránea desde 3 pozos del borde este del mismo Salar de Atacama.

Este procedimiento sancionatorio tiene como origen una inspección ambiental a las instalaciones del proyecto “Planta Cloruro de Litio”, el examen de la información de los reportes de seguimiento ambiental cargados por el titular en el sistema de seguimiento de la SMA; y, la revisión de los antecedentes remitidos por el titular en respuesta a los requerimientos de información despachados durante la investigación.

Sobre la base de estos antecedentes, la SMA formuló dos cargos en contra de la empresa en marzo de 2022.

El primer cargo imputado se sustenta en la extracción de un caudal medio anual de 452,3 L/s para el año operacional de octubre de 2019 a septiembre de 2020 por parte del titular de proyecto, excediendo el límite del caudal medio anual autorizado por la RCA N°21/2016.

En cuanto al segundo cargo, la empresa no dio cumplimiento a todas las medidas comprometidas en el PAT del Sector de Alerta Acuífero, en el mes de marzo del año 2021, lo que se manifiesta en: -No dar aviso a la SMA de su activación en el indicador BA-07. -No reducir en forma inmediata las extracciones de salmuera de su proyecto, para el periodo de febrero y marzo de 2021.

Ambos cargos fueron clasificados como graves en la resolución sancionatoria.