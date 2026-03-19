Alarma en Calama: Mujer encuentra anillo unido a un dedo humano en la vía pública

La PDI logró identificar al propietario del dedo, un hombre de 58 años en situación de calle, quien indicó que la amputación se produjo de manera accidental.

Alarma genereó en Calama, Región de Antofagasta, tras el hallazgo de un dedo con un anillo por parte de una mujer. El resto humano se encontraba plena en la vía pública.

El hecho ocurrió luego de que la transeúnte se diera cuenta del objeto en la calle y, al intentar levantarlo, percibió que formaba parte de restos humanos, por lo que llamó de inmediato a Carabineros.

Según reportó el Diario de Antofagasta, al llegar al lugar, los efectivos constataron que los restos correspondían a la falange distal y parte de la falange media de un dedo meñique.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones inició entonces un operativo de empadronamiento en el sector, que permitió localizar a un hombre chileno de 58 años, en situación de calle, a pocas cuadras del hallazgo.

Según informó el subprefecto Gabriel Morales, jefe de la BH Calama, los detectives establecieron que el hombre presentaba la amputación del dedo meñique de su mano izquierda.

El hombre relató que la lesión se habría producido de manera accidental hace aproximadamente dos días, mientras intentaba saltar una reja.

Actualmente, el hombre se encuentra internado en un centro médico.

La PDI continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo y garantizar la seguridad en el sector.