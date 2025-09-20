País región de atacama

Al menos tres personas murieron tras volcamiento de bus en Ruta 5 Norte en Copiapó

Por CNN Chile

20.09.2025 / 08:44

Carabineros confirmó que el bus llevaba 60 pasajeros a bordo y que hay varios heridos.

Al menos tres personas murieron tras el volcamiento de un bus en la Ruta 5 Norte en Copiapó (Región de Atacama).

El hecho se registró a eso de las 5:15 horas de este sábado en cercanías del kilómetro 784.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el conductor de bus habría perdido el control del vehículo, volcando hacia un costado de la vía.

El capitán Danny Espinoza, comisario de servicio de la 2° Comisaría de Copiapó, el bus llevaba 60 pasajeros a bordo. 

De ese total, tres fallecieron -dos mujeres y un hombre- y varios quedaron heridos, añadió.

Personal de Carabineros, SAMU y Bomberos trabajan en el lugar para asistir a las víctimas.

La SIAT de Carabineros también llegó hasta el sector para “establecer la causa basal del accidente”.

