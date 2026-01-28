País maipú

Al menos 11 pasajeros lesionados tras choque entre micro y bus interurbano en Maipú

Por CNN Chile

28.01.2026 / 09:07

Ambos conductores y los pasajeros de la micro están siendo atendidos para verificar su estado de salud tras la colisión.

Al menos 11 personas resultaron lesionadas tras una colisión entre un bus interurbano y una micro de Red Movilidad, en la comuna de Maipú (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió a eso de las 7:00 en Camino Rinconada por Avenida de La Victoria, cuando una micro del recorrido 348 en dirección hacia La Cisterna chocó contra un bus de la empresa Landeros.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el bus interurbano intentó efectuar un viraje a la izquierda en un cruce controlado, momento en que fue colicionado por la micro.

Las personas afectadas están siendo trasladadas al Hospital El Carmen para recibir atención médica.

El bus interurbano no llevaba personas en su interior, por lo que los lesionados corresponden a ambos conductores y los pasajeros de la micro.

La plataforma TransporteInforma comunicó que hay “alta congestión” en Avenida de la Victoria.

Se recomendó a la población optar por alternativas para transitar por la zona.

