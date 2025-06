“Al abogado le pareció extraño”: Nieta de María Ercira explica por qué nueva diligencia habla específicamente de haitianos

Carla, nieta de la mujer de 86 años desaparecida desde mayo de 2024, criticó que tras todos estos meses recién se concrete una acción clave para ellos en cuanto a la búsqueda.

Durante la semana, a ya un año de su desaparición, se autorizaron nuevas diligencias en el Fundo Las Tórtolas donde fue vista por última vez María Ercira Contreras.

El caso tuvo su origen en mayo de 2024, cuando la mujer de 86 años asistió junto a su grupo familiar a un almuerzo por el Día de las Madres en un restaurante ubicado en el mencionado fundo en Limache (Región de Valparaíso). En un momento se paró para ir al baño; sin embargo, no volvió y hasta el día de hoy no se ha encontrado rastro alguno de su paradero.

Ahora, las nuevas diligencias que autorizó el tribunal tienen que ver con tomar declaraciones de quienes trabajan o han trabajado en el terreno, enfocándose principalmente en haitianos y de otras nacionalidades extranjeras.

Pero dicha especificación no es aleatoria.

La nieta de María Ercira, Carla, explicó que desde el inicio se solicitaron acciones por parte de los organismos investigadores en respecto de quienes trabajan en el lugar, pero que no habían sido consideradas.

“Desde el comienzo se pidió que se empadronara a todas las personas, todos los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros”, explicó a Meganoticias.

Fueron las constantes solicitudes del abogado de la familia, afirma Carla, que se habrían autorizado estas diligencias.

Y el que se apuntara directamente a aquellos de nacionalidad haitiana tiene un motivo que surgió en primer lugar por las sospechas del propio abogado: “lo extraño es que en la mayoría de las investigaciones los haitianos siempre colaboran y prestan declaración de manera voluntaria, entonces al abogado le parece extraño que estos haitianos ya no se hayan visto en el lugar”.

Asimismo, criticó que más allá de que al fin se hubiera logrado conseguir estas diligencias, estas demoraran más de un año ya que lo han solicitado desde el inicio de la investigación.

“Sentimos que perdemos tiempo”, lamentó. “También sentimos que la Bicrim de Limache no es una unidad especializada para este caso, la Bicrim de Limache tiene también otros caso. Entonces, no hay tiempo, no hay funcionarios suficientes”.