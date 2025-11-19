“Ahí perdió la elección pasada”: Jara acusa a Kast de evadir debates presidenciales

La candidata oficialista criticó la negativa de su contrincante a enfrentamientos televisados y vinculó a su asesor económico con el caso de colusión de los pollos.

La candidata presidencial Jeannette Jara acusó a José Antonio Kast de evadir los debates televisivos durante la segunda vuelta, afirmando que “no quiere ir porque la otra vez perdió en la segunda vuelta en los debates”.

En entrevista con ADN Hoy, la abanderada oficialista reveló que ambos estaban citados a un matinal esta jornada, pero el candidato republicano canceló su participación, lo que obligó a suspender el encuentro.

Cuestionamientos al equipo económico

Jara profundizó sus críticas al asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, vinculándolo directamente con el caso de colusión de los pollos. “Él fue quien ideó el modelo para subir los precios de los pollos”, aseguró la candidata, respaldando sus dichos con los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Sobre Franco Parisi, descartó contactarlo personalmente pero evaluaría asistir a su programa “Bad Boys” si recibe una invitación formal. Las declaraciones ocurren a tres semanas del balotaje del 14 de diciembre, intensificando la presión por los debates presidenciales.