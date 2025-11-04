Aguinaldo de Navidad para pensionados: ¿Cuándo se pagará?

Este beneficio económico busca aliviar los diversos gastos que implica esta temporada. Revisa todos los detalles.

A medida que se acerca diciembre, miles de jubilados ya comienzan a prepararse para recibir el aguinaldo de Navidad, un aporte monetario que entrega el Estado cada fin de año.

Este beneficio económico —para el cual no se postula, ya que es automático— tiene como objetivo aliviar los diversos gastos que implica esta temporada.

El dinero entregado no se puede descontar ni se considera para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Cuándo se paga el aguinaldo de Navidad este 2025?

El aguinaldo de Navidad se paga en diciembre a las personas pensionadas al 30 de noviembre de 2025 , siempre que cumplan los requisitos.

Se pagará junto a la pensión de diciembre: a los del Instituto de Previsión Social (IPS), el lunes 1 de diciembre; mientras que a los de AFP, a partir del miércoles 17 de diciembre.

¿Cuánto dinero se dará este 2025 como aguinaldo de Navidad?

Este 2025, el monto del aguinaldo de Navidad alcanza los $29.055, incrementándose en $16.415 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 30 de noviembre del 2025.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de Navidad este 2025?

Al 30 de noviembre del 2025, la persona debe cumplir con alguna de las siguientes cualidades:

Recibir una pensión:

Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Por un accidente del trabajo (Ley N° 16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario ( de Vejez o de Invalidez).

De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Ser una persona beneficiaria: