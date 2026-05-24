Aguas Andinas informa reposición total del suministro tras megacorte en la RM

Aguas Andinas informó este domingo la reposición total del suministro de agua potable en las comunas afectadas por el megacorte iniciado la noche del viernes 22 de mayo en la Región Metropolitana.

La suspensión programada del servicio se produjo por trabajos de mejoramiento en el acueducto Paralelo, infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable en la capital.

Según la sanitaria, durante la madrugada se registraron incidencias hidráulicas en la fase final de las obras, lo que obligó a retrasar por algunas horas el retorno del suministro en parte de las comunas afectadas.

¿En qué comunas se repuso el agua?

De acuerdo con la empresa, el servicio fue restablecido completamente en las ocho comunas impactadas por los trabajos.

En El Bosque, La Cisterna, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, la reposición se concretó desde las 12:00 horas de este domingo.

En tanto, La Granja, La Florida y La Pintana comenzaron a recuperar el suministro de forma gradual desde la 01:00 de la madrugada.

El director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, señaló que el restablecimiento se logró tras un amplio despliegue técnico.

“Luego de intensas maniobras y un despliegue técnico y humano, hemos podido culminar el restablecimiento del servicio en las cinco comunas restantes”, afirmó.

La compañía indicó que mantuvo coordinación permanente con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), autoridades regionales y municipios durante la emergencia.

Además, informó que operaron 72 puntos de abastecimiento alternativo y más de 20 camiones aljibe para apoyar a los vecinos mientras duró la interrupción del suministro.

Aunque el agua ya fue repuesta en toda la red, la sanitaria advirtió que algunos sectores podrían presentar bajas presiones transitorias mientras el sistema se normaliza por completo.