Aguas Andinas habilitó 46 plazas de agua a lo largo de toda la Región Metropolitana: ¿Dónde están ubicadas?
Por CNN Chile
26.12.2025 / 20:55
La iniciativa funciona como espacio de esparcimiento de cara al calor de esta temporada veraniega 2025-2026, un espacio seguro de recreación y encuentro comunitario para todas y todos.
Comenzó el verano y con ello la búsqueda de lugares recreacionales que permitan escapar del calor que concentra la capital. Es por esto que, desde Aguas Andinas, habilitaron 46 plazas de agua que están distribuidas en 21 comunas de la Región Metropolitana.
Estas plazas de agua son espacios públicos y gratuitos donde se utiliza el agua como elemento central de uso, diseño y experiencia, perfecto para los días de alta temperatura que se avecinan, y se desplegará durante toda la temporada estival 2025-2026.
Un espacio seguro de recreación y encuentro comunitario para todas y todos, reforzando las áreas de diversión y esparcimiento en comunas con menor disponibilidad de áreas verdes.
De las 46 plazas desplegadas por toda la región, tres están diseñadas de forma inclusiva, ubicadas en Estación Central, Cerro Navia y Conchalí, sitios dónde se incorporaron criterios de accesibilidad universal y un refuerzo del enfoque de equidad en los accesos a los espacios públicos.
“Estamos convencidos de la importancia de fortalecer la conexión ciudadana y de aportar directamente a una mejor calidad de vida. Las plazas de agua son parte de ese compromiso y se suman a otras iniciativas abiertas a la comunidad, como la apertura del Embalse El Yeso, la Laguna Negra y la Casa del Agua en Aguas de Ramón, orientada a la educación sobre el ciclo del agua y su uso responsable”, señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas.
Todos los recintos tendrán un horario desde las 11:00 hasta las 19:00 horas, y trabajarán en coordinación con las municipalidades y junta de vecinos.
¿En qué comunas se encuentran las plazas de agua?
- Los Cipreses esquina La Gruta – Calera de Tango
- Las Quilas frente al 8843 – Cerro Navia
- Ronda de Niños esquina Las Ñipas – Cerro Navia
- Barón de Juras Reales esquina La Reja – Conchalí
- Las Quintas con Mar de Arán – El Bosque
- Diagonal Santiago esquina Calle Uno – Estación Central
- Chungará esquina Mamiña – La Florida
- Volcán Osorno esquina Volcán Lascar – La Florida
- Santo Tomás frente al 0431 – La Granja
- Porto Alegre frente al 12986 – La Pintana
- Amanda Labarca frente al 4835 – Macul
- Campo Lindo esquina San Juan Bosco – Macul
- Pasaje Las Torcazas esquina Ramón Toro Ibáñez – Macul
- Pasaje Los Peñascos esquina Juan Jofré – Macul
- Gabriel Silva esquina Ernesto González – Melipilla
- Av. Clotario Blest frente al 6324 – Pedro Aguirre Cerda
- Av. Las Torres frente al 5435 – Peñalolén
- Av. Los Presidentes esquina Afluente – Peñalolén
- Bolívar frente al 6636 – Peñalolén
- La Laguna esquina Afluente – Peñalolén
- Santa María frente al 2591 – Peñalolén
- Umbral frente al 2075 – Peñalolén
- Laguna San Rafael frente al 8376 – Pudahuel
- Av. Sargento Menadier esquina Nocedal – Puente Alto
- Eduardo Cordero esquina Calle 3 – Puente Alto
- San Pedro esquina Nocedal – Puente Alto
- Tomé – Multicancha El Refugio – Puente Alto
- Canutillar esquina Filomena Gárate – Quilicura
- Chipana esquina Las Garzas – Quilicura
- Humberto Caro esquina Pasaje El Monte – Quilicura
- Ismael Briceño esquina Las Torres – Quilicura
- Carlos Rigotti frente al 3130 – Recoleta
- Huber Benítez frente al 4031 – Recoleta
- Av. José Manuel Balmaceda esquina Loica – Renca
- Eduardo Barrios esquina Uno de Mayo – Renca
- La Rioja esquina Manuel Rodríguez – Renca
- Las Margaritas esquina Pilmaiquén – Renca
- Las Siemprevivas esquina Los Jacintos – Renca
- Manuel Rodríguez esquina Tacora – Renca
- Mercedes Badilla esquina José Santiago Aldunate – Renca
- Pasaje La Fragua esquina José Manuel Infante – Renca
- Río Toltén frente al 3622 – San Joaquín
- Primera Avenida esquina Quinta Transversal – San Miguel
- Santa Clara esquina Carmen Mena – San Miguel
- Libertad con Cadete G. Perry (Plaza Libertad) – San Ramón
- Juana Canales esquina Tegualda – Talagante