Aguas Andinas habilitó 46 plazas de agua a lo largo de toda la Región Metropolitana: ¿Dónde están ubicadas?

La iniciativa funciona como espacio de esparcimiento de cara al calor de esta temporada veraniega 2025-2026, un espacio seguro de recreación y encuentro comunitario para todas y todos.

Comenzó el verano y con ello la búsqueda de lugares recreacionales que permitan escapar del calor que concentra la capital. Es por esto que, desde Aguas Andinas, habilitaron 46 plazas de agua que están distribuidas en 21 comunas de la Región Metropolitana.

Estas plazas de agua son espacios públicos y gratuitos donde se utiliza el agua como elemento central de uso, diseño y experiencia, perfecto para los días de alta temperatura que se avecinan, y se desplegará durante toda la temporada estival 2025-2026.

Un espacio seguro de recreación y encuentro comunitario para todas y todos, reforzando las áreas de diversión y esparcimiento en comunas con menor disponibilidad de áreas verdes.

De las 46 plazas desplegadas por toda la región, tres están diseñadas de forma inclusiva, ubicadas en Estación Central, Cerro Navia y Conchalí, sitios dónde se incorporaron criterios de accesibilidad universal y un refuerzo del enfoque de equidad en los accesos a los espacios públicos.

“Estamos convencidos de la importancia de fortalecer la conexión ciudadana y de aportar directamente a una mejor calidad de vida. Las plazas de agua son parte de ese compromiso y se suman a otras iniciativas abiertas a la comunidad, como la apertura del Embalse El Yeso, la Laguna Negra y la Casa del Agua en Aguas de Ramón, orientada a la educación sobre el ciclo del agua y su uso responsable”, señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas.

Todos los recintos tendrán un horario desde las 11:00 hasta las 19:00 horas, y trabajarán en coordinación con las municipalidades y junta de vecinos.

¿En qué comunas se encuentran las plazas de agua?