Padre golpea a su hijo de un año y a la madre en Cañete: Bebé está grave en Concepción

Por Michel Nahas Miranda

23.09.2025 / 07:42

Un lactante de un año y cuatro meses permanece internado en estado grave en el Hospital Regional de Concepción tras ser agredido por su padre. El acusado fue detenido y será formalizado este martes en Cañete.

Un grave caso de violencia intrafamiliar conmociona a Cañete, en la región del Biobío. Un niño de un año y cuatro meses fue hospitalizado en la UCI Pediátrica del Hospital Regional de Concepción luego de sufrir un traumatismo encéfalo craneano, presuntamente ocasionado por su propio padre.

El capitán Jaime Esparza, de la Tercera Comisaría de Carabineros de Cañete, explicó que la denuncia se originó tras un llamado por violencia intrafamiliar contra una mujer de 21 años. La víctima aseguró que su expareja, de 27 años, la golpeó con puños y pies, y que además había agredido al hijo que tenían en común.

El menor fue trasladado en primera instancia al Hospital Kallvu Llanka de Cañete, donde fue estabilizado y posteriormente derivado al recinto regional en Concepción. Según el médico de turno, Diego Ceballos, el niño recibió un único golpe, se encuentra fuera de riesgo vital, pero sigue con diagnóstico grave bajo observación en la UCI Pediátrica.

Respecto al acusado, Carabineros informó que se dio a la fuga antes de la llegada de la policía, aunque fue detenido tras rondas en las inmediaciones. Hoy enfrentará audiencia de control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de Cañete.

La seremi de Seguridad Pública, Paulina Stuardo, manifestó que “de comprobarse los hechos señalados, hay que condenar lo ocurrido y aplicar todo el rigor que permita la ley, para tratar de erradicar este tipo de casos de violencia en el Biobío”.

