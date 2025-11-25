La agenda del presidente Boric en su gira por la Región de Magallanes

El mandatario realizará un recorrido por las comunas de Timaukel, Punta Arenas y Cabo de Hornos.

El presidente Gabriel Boric llegó hasta la Región de Magallanes y la Antártica Chilena para realizar una serie de actividades.

Está programado que el mandatario participe en distintos actos durante la jornada.

A las 9:00 horas visitará y hará un recorrido por las obras de la futura capital comunal de Timaukel, Pampa Guanaco, en compañía de la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la gobernadora (s) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenia Mancilla; el delegado presidencial regional, José Ruiz; y el alcalde de Timaukel, Luis Barría.

Más tarde, a partir de las 13:30, Boric encabezará la ceremonia de término de obras de la Etapa 10 de la Ruta Vicuña-Yendegaia en Cabo de Hornos.

En la instancia estará junto a la ministra López y la gobernadora (s) de Magallanes, además del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga; el delegado presidencial regional, José Ruiz; la delegada presidencial provincial, Constanza Calisto; y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández.

Ya durante la tarde, a las 19:00 horas, el mandatario visitará el Centro Subantártico Cabo de Hornos de la Universidad de Magallanes.

En esta actividad también lo acompañarán la ministra de Obras Públicas, Jessica López, la gobernadora (s) de la Región de Magallanes y el delegado Ruiz, además de la delegada presidencial provincial, Constanza Calisto; y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández.