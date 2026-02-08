País partidos políticos

Afiliaciones a partidos sin consentimiento de las personas: Partido Social Cristiano y Amarillos lideran en últimos 3 años

08.02.2026

El Servel derivó gran parte de los reclamos a Fiscalía, dado que se podría constituir un eventual delito de suplantación de identidad.

Luego de un par de meses de la última votación en Chile, se dieron a conocer nuevos antecedentes relacionados con las personas que conforman el padrón electoral del país.

Esto porque Ciper dio a conocer que, durante los últimos tres años, se han producido 1.369 denuncias por afiliaciones no consentidas a partidos políticos.

Según datos recopilados por el Servel, las colectividades que lideran estas denuncias son el Partido Social Cristiano, Amarillos por Chile, Demócratas y Evópoli.

El desglose apunta a que el Partido Social Cristiano tiene 299 denuncias, seguido de Movimiento Amarillos por Chile, con 149 denuncias.

En tercer lugar, se ubica Partido Demócratas, con un total de 141 denuncias; Evópoli con 133 denuncias y concluye el top 5 el Partido de la Gente, con 64 denuncias.

Respecto a estos hechos, el Servel envió al Ministerio Público una serie de reclamos, dado que se podría constituir un delito de suplantación de identidad.

En total, hasta octubre del año pasado, se contabilizó un total de 774 reclamos que fueron remitidos a Fiscalía.

