“La situación fue de caos total, como se ve en las películas”: El crudo testimonio de afectado por explosión en Renca

Según el último reporte de Bomberos, de manera preliminar hay al menos tres personas fallecidas y 10 heridas.

La mañana de este jueves, una explosión y un posterior incendio de grandes proporciones ocurrió en cercanías de la Ruta 5 con General Velásquez, en la comuna de Renca.

De acuerdo al último reporte de Bomberos, de manera preliminar hay al menos tres personas fallecidas y 10 heridas, sin detallarse mayor información sobre los afectados.

Según lo informado por Senapred, se reportó una “explosión de un camión que transportaba gas, el que se propagó a estacionamiento de la empresa Harpig, ubicada en calle Los Atacameños“.

En medio de la urgencia, un afectado, de nombre Juan Carlos, entregó su testimonio. “A un camión se le volcó la carga cuando venía de la pista derecha (…). El gas empieza a salir, se disipa como al menos 50 o 100 metros alrededor y de la nada explota”, partió señalando a Radio Biobío.

Detalló que “el auto lo tenía un poco más arriba (…) afortunadamente mecánicamente puede andar. Lo eché un poco para atrás, pero la situación fue de caos total. Me tuve que proteger con una barra new jersey, porque el gas se disipó tan rápido que incluso gente escapó de un bus de segundo piso”.

“Yo vi la situación y arranqué (…). Fue una situación muy caótica, como se ve en las películas, una situación igual. Gente lesionada ahí abajo, lesionada por la otra pista, una situación de caos terrible”, contó el conductor que, según dijo, resultó con quemaduras superficiales.

Otra auditora, identificada como Mirka, relató al medio que estuvo en el momento de la explosión. “Justo estaba en la intersección de la salida de Velásquez con la Ruta 5, y se hace una nube gigante de gas, blanca (…). Empezamos a acelerar, todos los autos a andar muy rápido. Miramos para atrás, la nube venía, no pasaron ni cinco segundos y se prendió el fuego. Era una bola de fuego siguiendo a los autos”.