Afectaciones al sector agrícola por incendios forestales: Ministra Fernández detalla trabajos en Región de Ñuble

En CNN Chile, la ministra enlace en la Región de Ñuble detalló los primeros pasos a seguir tras controlar los incendios en la zona.

La ministra de Agricultura y enlace permanente en la Región de Ñuble por incendios forestales, Ignacia Fernández, comentó acerca de las afectaciones al sector agrícola en la zona y los primeros trabajos.

La autoridad señaló a CNN Chile que “todavía tenemos varios incendios activos y en combate”, por lo que aún se encuentran en la “etapa de intentar avanzar en el control de incendios y poner alerta en evitar pérdida de vidas”.

Asimismo, indicó que hasta ahora hay alrededor de 8 mil hectáreas consumidas en la región, mientras que la afectación de viviendas es más acotada, ya que el fuego ha llegado mayoritariamente a zonas rurales poco pobladas.

En cuanto a la afectación de cultivos agrícolas, Fernández aseveró que “parte de ellos ya habían sido cosechados” y que “en muchas partes aún no había cosecha”.

De ese modo, comentó que entre los primeros pasos a seguir, tras lograr controlar el avance de los incendios, será la aplicación de fichas FIBE por parte del Ministerio de Desarrollo Social, además de la conformación del Comité de Ayudas Tempranas.

A ello se suman las instrucciones en agricultura de fichas de afectación silvoagropecuaria.

La ministra recalcó la importancia de la entrega de alimentación para animales, para aquellas especies que no resultaron con afectación y necesitan alimento.