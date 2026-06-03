Aeronave Pillán de la Fach efectuó aterrizaje de emergencia en La Serena: Nave quedó completamente destruida

Un impactante registro se ha difundido en las últimas horas en redes sociales donde una aeronave de la Fach capotó en cercanías de La Serena, Región de Coquimbo.

Según Diario El Día, en base a los primeros antecedentes, el incidente se habría registrado a unos 30 kilómetros de la capital regional.

A través de un comunicado, la Fach detalló que “el día de hoy una aeronave de instrucción T-35 Pillán de dotación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, efectuó un aterrizaje de emergencia al norte de la ciudad de La Serena, aplicando los protocolos de rigor, mientras realizaba un vuelo de traslado a la zona norte del país”.

“En atención al profesionalismo de la tripulación, ésta resultó ilesa, y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros. La Fuerza Aérea de Chile se encuentra investigando las causas de este hecho”, cerró.

🔴 Según los primeros antecedentes, el incidente se habría registrado a unos 30 kilómetros de la capital regional, mientras la aeronave realizaba un vuelo con destino al norte del país. #ElDíaInforma 👉 https://t.co/jMjZOH8sR6 pic.twitter.com/C31lyaLM9b — Diario El Día (@eldia_cl) June 3, 2026