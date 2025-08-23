Adulto mayor en situación de calle fallece en Peñalolén durante una de las madrugadas más gélidas del año

El deceso ocurrió en una jornada donde las temperaturas bajaron hasta los -3°C en la capital, en el contexto de un Código Azul decretado por el Ministerio de Desarrollo Social para varias regiones del país.

Un adulto mayor en situación de calle falleció la mañana de este sábado en la comuna de Peñalolén.

Carabineros se percató el hecho alrededor de las 8:20 horas en la intersección de calle Frontera con pasaje Afluente, según informaron fuentes policiales.

La investigación del hecho

Según reportó La Tercera, por orden del Ministerio Público, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realizó los peritajes iniciales en el lugar.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Legal (SML) trasladó el cuerpo para practicar las evaluaciones correspondientes y determinar la causa exacta de la muerte, la cual permanece bajo investigación y sin detalles precisos por parte de la autoridad.

Frío extremo

El fallecimiento se produjo en una de las jornadas más frías de 2025 en la Región Metropolitana, con temperaturas mínimas que alcanzaron los -3°C.

Este evento climático extremo motivó al Ministerio de Desarrollo Social a decretar Código Azul para varias comunas del país, incluyendo la capital, San Felipe, Los Andes, Rancagua, Curicó, Talca y Chillán.

La medida de emergencia se extendió hasta el domingo 24 de agosto a las 13:00 horas para proteger a la población en situación de vulnerabilidad.