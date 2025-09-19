Adulta mayor muere tras violento robo en su vivienda de San Bernardo: Delincuentes siguen prófugos

Dos sujetos ingresaron a la casa de un matrimonio de adultos mayores durante la madrugada, los intimidaron y golpearon. La víctima sufrió un colapso y falleció en el lugar, mientras su esposo quedó con lesiones.

Una adulta mayor murió la madrugada de este viernes tras ser víctima de un violento robo en su vivienda de San Bernardo, en la zona sur de la Región Metropolitana. El ataque ocurrió mientras la mujer y su esposo dormían en su domicilio.

De acuerdo con el fiscal Pedro Aravena, dos sujetos llegaron en motocicleta hasta la casa y accedieron por el patio posterior, rompiendo un vidrio de la puerta de la cocina para ingresar. “Llegaron hasta el dormitorio matrimonial, intimidaron a las víctimas, golpearon al caballero y los cubrieron con frazadas para inmovilizarlos”, explicó.

Como consecuencia de la agresión, la mujer “sufrió un colapso y falleció en el lugar”, señaló el persecutor. Su esposo resultó con lesiones de diversa consideración.

Tras el ataque, los individuos sustrajeron las llaves de un vehículo estacionado en el patio y trataron de huir en él, pero fueron sorprendidos por personal de la 14ª Comisaría de Carabineros. Los antisociales abandonaron el automóvil e intentaron escapar en la motocicleta con la que habían llegado, aunque finalmente se dieron a la fuga a pie en distintas direcciones.

Hasta ahora, se desconoce la identidad y el paradero de los responsables. Carabineros continúa con los operativos para dar con los involucrados en este robo que terminó con la muerte de la víctima.