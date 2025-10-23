Aduanas incautó contrabando de dinero en efectivo en bus que ingresaba a Chile desde Bolivia: Suma asciende a $30 millones

Desde Aduanas explicaron que se infringió el artículo 4 de la ley 19.913 sobre lavado de activos, la cual establece la obligación de declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país de sumas iguales o superiores a US$ 10.000, su equivalente en otras monedas o en documentos como cheques o vale vista.

Aduanas incautó un cuantioso contrabando de dinero en efectivo en la Región de Arica y Parinacota.

El procedimiento fue desarrollado por fiscalizadores en el paso fronterizo Chungará, quienes durante la revisión de un bus proveniente desde Bolivia dieron cuenta de varios paquetes sospechosos en dos compartimentos.

Al abrir los bultos, los funcionarios encontraron el contrabando, que constaba de $14 millones en billetes de $10.000; $26 millones en billetes de $20.000; US$ 290.000 en billetes de US$ 100; US$ 70.500 en billetes de US$50; y US$ 10.000 en billetes de US$ 10.

En total, había ocultos 30 millones de pesos chilenos y 370.500 dólares.

Cuando los trabajadores de Aduanas le consultaron sobre la procedencia de las divisas al conductor del bus -un hombre de nacionalidad boliviana-, este respondió que los paquetes habían sido escondidos antes de comenzar el viaje desde La Paz.

El director de la Aduana de Arica (S), James Alarcón, explicó que “el transporte transfronterizo de dinero está estrictamente normado para enfrentar el lavado de activos asociado al crimen organizado, por lo que siempre debe ser declarado ante Aduanas al ingresar o salir del país si el monto supera los 10 mil dólares o su equivalente en otra moneda. Ante la presencia de este delito de contrabando, la totalidad del dinero es incautado y se reporta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”.

En concreto, la normativa infringida es el artículo 4 de la Ley 19.913, sobre lavado de activos, la cual establece la obligación de declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país de sumas iguales o superiores a US$ 10.000, su equivalente en otras monedas o en documentos como cheques o vale vista.

El fiscal de turno instruyó que el dinero fuera entregado a personal de Carabineros.