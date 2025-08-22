Aduanas detecta cocaína oculta en un vestido enviado desde Vitacura: Su destino era Australia

El director de Aduanas, Rodrigo Díaz, detalló que el paquete con el vestido “llamó la atención de uno de los canes detectores”.

En el Aeropuerto de Santiago, lo que parecía ser un simple vestido enviado por encomienda terminó revelando un secreto inesperado: en su interior escondía cocaína.

El hallazgo fue realizado por el equipo de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos de la Aduana Regional Metropolitana en el aeropuerto, luego de que una encomienda enviada desde Vitacura con destino a Australia despertara sospechas.

Según explicó el director de Aduanas, Rodrigo Díaz, el paquete “llamó la atención de uno de los canes detectores, el cual una vez que hizo el circuito de revisión marcó una alerta. Con este indicio se abrió la caja y empezar a verificar su contenido”.

“Luego se revisó con un equipo de rayos X y se logró apreciar la existencia de irregularidades en esta prenda. Examinada en detalle, se determinó la presencia de sobres color negro. En total 68 sobres con un polvo blanco que realizadas las pruebas de campo se pudo determinar que se trataba de cocaína”, agregó.

En total, los fiscalizadores incautaron alrededor de 600 gramos de la droga, quedando el paquete y todos los antecedentes a disposición de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI) por instrucción del Ministerio Público.