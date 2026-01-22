Aduanas descubrió yacaré bebé disecado en equipaje de pasajera en Paso Fronterizo Chungará

El animal es una especie protegida por el CITES, por lo que fue incautado bajo la aplicación de la ley 20.962, que regula el comercio y protección de especies en peligro.

Aduanas descubrió un yacaré bebé disecado en el equipaje de una viajera que ingresaba a Chile por el Paso Fronterizo Chungará, en Arica.

El caso quedó al descubierto cuando funcionarios de la Aduana de Arica realizaban labores de inspección y revisión de maletas. En ese momento, ocupando una máquina de rayos X, los trabajadores detectaron que al interior de una caja de zapatos había una figura extraña.

Al abrir la caja, vieron que se trataba del animal disecado.

Tras ello, se llamó al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), que confirmó que efectivamente era esta especie, la cual está protegida en el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), por lo que fue incautada en aplicación de la Ley 20.962, que regula el comercio y protección de especies en peligro.

El director de la Aduana de Arica (s), James Alarcón, afirmó que “siempre estamos alertas ante estas vulneraciones de la normativa y convenios internacionales relacionados a la fauna silvestre, sobre todo porque en nuestro país el tráfico de este tipo de especies está prohibido”.

El yacaré disecado fue trasladado hasta uno de los almacenes de la Aduana de Arica, donde quedó resguardado para continuar con el procedimiento correspondiente.